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التعليم تعفى أبناء العاملين السابقين بالوزارة من المصروفات الدراسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية وقطاعات الوزارة يحمل رقم (8) بتاريخ 24 أكتوبر 2019 يتضمن، أولاً إعفاء أبناء المعلمين السابقين المحالين للمعاش أو المتوفين من رسوم كافة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية المقررة والأنشطة الطلابية بمختلف مراحل التعليم العام والفني الواردة بالقرار الوزاري رقم (193) لسنة 2019، ثانياً تخصيص المدارس التجريبية الرسمية للغات إعفاء بنسبة 50% من مقابل خدمات التجريبي المقررة بالقرار رقم (273) لسنة 2013 وتعديلاته.

 

وقال عمر، إن ذلك يأتي في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من السادة العاملين بالتربية والتعليم سابقاً (المحالين للمعاش) أو المتوفين منهم  بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة العملية التعليمية وتقديرًا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم، فالوزارة تعمل جاهدة على توفير احتياجات العاملين بها سواء على المستوى ( الاجتماعي أو المهني أو المادي) لتحقيق الأمان والاستقرار الأسرى لهم.

 

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وأكد الدكتور محمد عمر أهمية متابعة تنفيذ ما جاء بهذا القرار الدورى من قبل مديرى المديريات والإدارات التعليمية وتنفيذه من قبل الجهات الإدارية والمدارس.

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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