شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعفى أبناء العاملين السابقين بالوزارة من المصروفات الدراسية والان مع تفاصيل الخبر
وقال عمر، إن ذلك يأتي في إطار تقدير الوزارة للجهد المبذول من السادة العاملين بالتربية والتعليم سابقاً (المحالين للمعاش) أو المتوفين منهم بعد سنوات طويلة من الكفاح، والعمل والمشاركة الفعالة فى خدمة العملية التعليمية وتقديرًا لعطائهم الممتد ودورهم المخلص في خدمة العملية التعليمية على مدار سنوات عملهم، فالوزارة تعمل جاهدة على توفير احتياجات العاملين بها سواء على المستوى ( الاجتماعي أو المهني أو المادي) لتحقيق الأمان والاستقرار الأسرى لهم.
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