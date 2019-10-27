شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365.. السيسي: نبذل جهودا كبيرة لضبط حدودنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى: سياستنا دعم الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.. الرئيس يستقبل عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركة فى اجتماع «المجموعة الأساسية» لمؤتمر ميونخ للأمن.. ويؤكد: المؤسسات الوطنية الذراع الأساسية الضامنة لاستقرار الدول ونبذل جهودا كبيرة لضبط حدودنا





واقرأ أيضا..السيسى: سياستنا دعم الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك.. الرئيس يستقبل عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركة فى اجتماع «المجموعة الأساسية» لمؤتمر ميونخ للأمن.. ويؤكد: المؤسسات الوطنية الذراع الأساسية الضامنة لاستقرار الدول ونبذل جهودا كبيرة لضبط حدودنا

البغدادى إلى الجحيم بضربة أمريكية حاسمة.. مقتل إرهابى أردوغان الأبرز فى سوريا.. ترامب: قتلناه مثل الكلب وسنقضى على كل زعماء الإرهاب.. الرئيس الأمريكى يعلن تفاصيل عملية «دلتا فورس » فى ريف إدلب.. ويؤكد: داعش قتل الأبرياء فى مصر ولن ينام الإرهابيون فى هدوء.. تابعنا القضاء عليه عبر الفيديو والحمض النووى حدد هويته بعد 15 دقيقة فقط.. ولم نخسر أى جندى أمريكى





زعيم داعش يبدأ حياته فى صفوف إخوان العراق وينفذ أجندة أنقرة ضد المنطقة ويفجر نفسه هلعا من القوات الأمريكية.. 8 مروحيات وطائرتان مسيرتان تنفذ عملية استهداف أخطر رجل فى العالم وتحبط خطة انتقاله إلى تركيا عبر الحدود السورية

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