شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حوار مفتوح بين الرئيس السيسى وكبار المشاركين بؤتمر ميونخ للأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ، اليوم الأحد ، عدداً من كبار الشخصيات الدولية المشاركين في اجتماع "المجموعة الأساسية" لـمؤتمر ميونخ للأمن، المنعقد حالياً بالقاهرة، وعلى رأسهم فولفجانج إيشنجر رئيس المؤتمر، بالإضافة إلى وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات بعدد من الدول، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن الترحيب باستضافة مصر للمرة الأولى لاجتماع "المجموعة الأساسية" لمؤتمر ميونخ للأمن، وهو الأمر الذى يعكس التعاون المتنامى والمشترك مع مصر، والذى تجسد فى مشاركة الرئيس فى الدورة الأخيرة لمــؤتمر ميـــونــخ للأمـن فى فبــــــراير 2019، معربًا عن التطلع لأن تسفر مناقشات جلسات الاجتماع الحالى فى القاهرة عن مقترحات بناءة للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة والآخذة فى التطور المتلاحق.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد حوارًا مفتوحًا بين الرئيس والحضور حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية وسبل تسويتها، بما فيها الأوضاع فى ليبيا والقضية الفلسطينية، فضلًا عن بعض الموضوعات ذات الصلة برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى وجهود مصر فى هذا الخصوص لدعم الاستقرار والتنمية فى القارة الأفريقية وإيجاد حلول أفريقية لمشاكل القارة.

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أهمية تعزيز التكاتف الدولى لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً فى منطقة الشرق الأوسط، مشددًا فى هذا الخصوص على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعمًا لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمى بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.