شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 6.. السيسي: سياستنا الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة منها: أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية تعزيز التكاتف الدولى لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً فى منطقة الشرق الأوسط، مشددًا فى هذا الخصوص على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعمًا لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمى بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

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السيسي يؤكد أهمية تعزيز التكاتف الدولى لمواجهة المخاطر الأمنية.. الرئيس لكبار المشاركين بميونخ للأمن: سياستنا الحفاظ على الدولة الوطنية من التفكك ودعم المؤسسات والجيوش النظامية.. ونبذل جهودا كبيرة لضبط حدودنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية تعزيز التكاتف الدولى لمواجهة المخاطر الأمنية المشتركة، وإيجاد حلول جذرية لأسباب عدم الاستقرار خاصةً فى منطقة الشرق الأوسط، مشددًا فى هذا الخصوص على أن مصر تبذل كافة الجهود الممكنة دعمًا لمقومات الأمن والاستقرار الإقليمى بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.

قضيه راجح اليوم.. "جنايات الطفل" تؤجل محاكمة قتلة محمود البنا لـ17 نوفمبر

قرر المستشار باهى حسن، رئيس محكمة جنايات الطفل "الأحداث" بشبين الكوم، تأجيل محاكمة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود البنا "شهيد الشهامة".

مصير ابو بكر البغدادي وبن لادن.. كيف نجح ترامب فى تقويض إنجاز أوباما الوحيد فى الحرب على الإرهاب؟.. رئيس أمريكا يقضى على داعش بـ"الضربة القاضية".. ويعرقل زعم الديمقراطيين حول إحياء التنظيم بالانسحاب من سوريا

"شىء كبير للغاية حدث للتو".. هكذا استبق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاحتفال بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابى، أبو بكر البغدادي، فى تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى، ليثير فضول وسائل الإعلام العالمية، قبل الإعلان عن مقتل الرجل الذى تصنفه كافة أجهزة الاستخبارات العالمية، بأنه ربما يكون الأخطر فى العالم.

مجلس الوزراء يعلن بدء التشغيل التجريبى لـ13 مستشفى نموذجيًا من إجمالى 30 أخرى بدءًا من فبراير المقبل.. مصطفى مدبولى: ملف الصحة أولوية أولى بالنسبة للحكومة.. ويؤكد: أى مبالغ تتوافر من الموازنة سيتم ضخها بالقطاع

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف إعادة هيكلة موازنة وزارة الصحة، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة للمشروعات المختلفة، وذلك بحضور وزراء التخطيط والمالية والصحة.

الصحة: الانتهاء من مسودة قانون تغليظ عقوبة التعدى على الأطباء بالمستشفيات

أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود تواصل مع نقيب الأطباء ومجلس النقابة الجديد بشأن تطوير منظومة التعليم الطبى، مشيرة إلى أن الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء أبدى موافقته وتأييده الكامل لخطة الوزارة لتطوير المهنة، وأن النقابة أبدا لن تقف فى طريق الارتقاء بقدرات ومهارات الطبيب المصرى.

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الصحة: نسبة الوفاة بالالتهاب السحائى من 5 إلى 10% من الحالات عالميا

قالت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى مبادرة 100 مليون صحة إن مصر من الدول المصنفة وفقا لمنظومة الصحة العالمية كدولة خالية من تفشى مرض الالتهاب السحائى، مؤكدة أن الأعراض تتمثل فى ارتفاع مفاجي فى درجة حرارة الجسم وصداع شديد وتصلب عضلات الرقبة والظهر وظهور اليافوخ لدى الرضع.

البحوث الفلكية: السبت 9 نوفمبر موعد المولد النبوى الشريف

يولد هلال شهر ربيع الأول مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الخامسة والدقيقة 38 صباحا بتوقيت القاهرة المحلى غدا الاثنين 29 من صفر 1441 هجريا الموافق 28 أكتوبر "يوم الرؤية".

نواب حقوق الإنسان يكذبون ادعاءات البرلمان الأوروبي من داخل سجن المنيا

أكد أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خلال الزيارة التفقدية التي قاموا بها اليوم الأحد إلى منطقة سجون المنيا الجديدة، كذب الافتراءات التى تحاول بعض المنظمات الحقوقية نشرها حول حالة حقوق الإنسان في مصر، مشيرين إلى ان ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي في هذا الصدد، محاولات بائسة لتشوية الدولة المصرية.

محاكمة راجح.. الطب الشرعى: طعنة غائرة بالفخذ تسببت فى وفاة محمود البنا

أدلى الطبيب الشرعى القائم بأعمال تشريح جثمان المجني عليه محمود البنا "شهيد الشهامة"، بشهادته أمام محكمة جنايات الطفل، بشبين الكوم، المنعقدة لمحاكمة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

فيديو.. بيراميدز يهزم يانج أفريكانز فى عقر داره 2/1 بالكونفدرالية

حقق فريق بيراميدز فوزًا مهمًا على نظيره يانج أفريكانز التنزانى بنتيجة 2/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد على الملعب الوطنى بتنزانيا ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشرة لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.