شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معرض "أرض الزوال" للدكتورة أمانى فهمى بفنون جميلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح اليوم الأحد الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور عمرو سامى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نرمين المصرى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، معرض الدكتورة الفنانة أمانى فهمى، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية فى الزمالك، بعنوان "أرض الزوال"، بحضور الدكتورة نهاد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير بالكلية، والدكتور أحمد نبيل، والدكتور حسن عبد الفتاح، والدكتور مصطفى الفقى، الأساتذة بقسم التصوير، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بالكلية، والعديد من المهتمين بالحركة الفنية، ويستمر المعرض حتى يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر الحالى. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الأحد.

ويتم تنظيم معرض الدكتورة الفنانة أمانى فهمى، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بالكلية فى الزمالك، ضمن النشاط المجتمعى والدور الذى يقوم به قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان.



عمل فنى للدكتورة أمانى فهمى

تقول الدكتورة الفنانة أمانى فهمى، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بفنون جميلة الزمالك، إن المعرض يشير إلى حياة إنسانٍ موجود فى ذاكرة المكان دونما تجسيده كشكل مادى، بل الاكتفاء بأثره، المعرض عن رحلتنا - نحن العابرون فى الأرض - منذ التكوّن إلى العبور، ثم الفناء، وحين تٌخرِج الأرض أثقالها. جاءت سلسلة "الأرض" فى ثلاث معارض بحثية، الأول بعنوان "ثنائية الأرض والسماء" خلال عام 2017، الثانى بعنوان "أديم الأرض" خلال عام 2018، والثالث بعنوان "أرض الزوال" خلال العام الحالى 2019، وقد حرِصْتٌ على تكرار مفردة "الأرض" فى عناوين الثلاث مجموعات، ليتضح المفهوم الأساسى الرابط بينهم، ولتكتمل التجربة.

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جانب من الحضور بمعرض أرض الزوال للدكتورة أمانى فهمى بفنون جميلة الزمالك

جدير بالذكر أن الدكتورة أمانى فهمى، الأستاذ المساعد بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، عملت كأستاذ مشارك بكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض من 2015 وحتى 2018، وشاركت فى فعاليات دولية بالكويت وليبيا وكوريا وإيطاليا، و لها مقتنيات بمتحف الفن المصرى الحديث، ووزارة الثقافة.







عميد فنون جميلة الزمالك يتفقد معرض أرض الزوال للدكتورة أمانى فهمى



عمل فنى للدكتورة أمانى فهمى