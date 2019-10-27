شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كاميرات مراقبة ترصد ضابطا يحمل مريضا لمساعدته فى عبور الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشرطة فى خدمة الشعب، هذا المثل الذى تنطبق كلماته على موقف إنسانى ، بادر بتنفيذه ضابط شرطة، يمر مصادفة، أثناء عبوره الشارع، حيث تصادف أمامه محاولة أحد الأشخاص، يحاول عبور الطريق وبصحبته شخص مريض، لا يستطيع الحركة.

ضابط الشرطة لم يتوان فى مساعدته وأسرع بحمله على كتفيه، عقب فشل شخص مرافق له العبور للناحية الثانية من الطريق، وقام الضابط بالعبور به، الأمر الذى قابله المريض بتقبيل رأسه على مجهوده وقدم له عدد من المواطنين الذين شاهدوا الموقف الشكر على ما فعله.

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ورصدت كاميرات أحد الفنادق ، خروج ضابط شرطة من فندق عقب مروره على القوات المكلفة بتأمين ومتابعة التواجد الميدانى للقوات فى شارع الهرم، وبعد عبوره الطريق شاهد المريض والمرافق له فى ذلك الموقف مما دفعه على الفور للمبادرة فى مساعدته، إلا أنه اكتشف أن المريض لا يستطيع عبور الطريق سيرا ، كما أن المرافق لا يقدر على مساعدته مما دفعه لحمله ومساعدته على عبور الطريق.