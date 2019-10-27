شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. التعليم العالى والزراعة ينظمان مؤتمرا حول الأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ومؤسسة اقتصاد المعرفة فعاليات مؤتمر شمال إفريقيا حول الأمن الغذائى والزراعة المستدامة بشأن مشروع الشراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى لدعم البحوث والابتكار فى قطاع الأمن الغذائى والتغذية والزراعة المستدامة (LEAP4FNSSA، ويأتى ذلك فى إطار الاحتفال العاشر ليوم الغذاء فى إفريقيا والذى يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بجمهورية مصر العربية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

ويأتى تنظيم المؤتمر تحت رعاية وزيرى التعليم العالى والزراعة واستصلاح الأراضى.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون فى مجال البحث والابتكار بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى من أجل المساهمة فى مواجهة التحديات التى تواجه عمليات الإنتاج الغذائى المستدام وتوفير المياه، والاتفاق على شراكة إفريقية أوروبية من أجل الأمن الغذائى والزراعة المستدامة، وتيسير التعاون بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة مع الممولين، وإطلاق تحالف الممولين للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى فى المشروعات البحثية فى مجالات الأغذية والزراعة المستدامة، ووضع آليات لربط البحث والممارسة ومنهجية فعالة وفقاً لاحتياجات المزارعين والقطاع الخاص بالاتفاق مع مجمع البحوث.

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وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إن مشروع (LEAP4FNSSA) يعد بداية بناء التعاون فى مجال البحوث والابتكار فى إطار الشراكة الإفريقية الأوروبية وخارطة طريق الأمن الغذائى والزراعة المستدامة، فضلاً عن أنه يمثل أداة فعالة تخدم الحوار السياسى رفيع المستوى (HLPD) لتحقيق أهدافه الإستراتيجية فى مجال العلوم والتكنولوجيا للابتكار وتنسيق وترتيب أولويات أعمال خارطة الطريق التى تعد نهجاً جديداً نحو التعاون العلمى والتكنولوجى بين الاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى فى مجال الأمن الغذائى والزراعة المستدامة .

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات المؤتمر ممثلى وزارات التعليم العالى والبحث العلمى والزراعة واستصلاح الأراضى والرى، بالإضافة إلى ممثلى المراكز البحثية، وممثل دول شمال إفريقيا بالمشروع، وسفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وممثلى الجانب الإفريقى.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تقوم بدور شريك رئيسى فى هذا المشروع ورئيس حزمة العمل الرابعة الخاصة برفع الوعى ونشر المعلومات الخاصة عن تلك الشراكة.