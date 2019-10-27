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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بالليزر والان مع تفاصيل الخبر
ويمتلك المعهد محطة لرصد الأقمار الصناعية بالليزر تعمل اليا منذ عام 1981 وترصد الأقمار الصناعية حتى ارتفاع 6 ألاف كيلومتر، بينما المحطة الجارى انشاؤها ستزيد من قدرات المعهد ورصد أقمار حتى ارتفاعات تصل الى 40000 ألف كيلو متر.
ومن مميزات هذه المحطة أيضا أنه يمكن بواسطتها الرصد أثناء الليل والنها، كما يمكن بواسطتها أيضا رصد الحطام الفضائى والأقمار الصناعية على حد سواء حيث ان المحطة مزودة بجهازين لليزر.
كما يمتلك المعهد مرصدا بصريا لرصد الحطام الفضائي تم الانتهاء من عملية أنشائه خلال هذا العام وجارى عملية التشغيل التجريبي له، كما يوجد لدى المعهد قدرات بحثية في مجال الفضاء مثل وحدة البيئة الفضائية وبلازما الفضاء والتي تقوم بأجراء الاختبارات اللازمة على الأقمار الصناعية ومكوناتها أثناء التصنيع وقبل عملية اطلاقها في الفضاء، وكذلك وحدة النانوتكنولوجى لاستخدام علوم النانو في انتاج مواد متميزة ومناسبة لصناعة الأقمار الصناعية وطلاء الجسم الخارجي ومكوناته وكذلك تصنيع الواح للخلايا الشمسية المناسبة للبيئة الفضائية التي يطلق فيها القمر الصناعى.
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