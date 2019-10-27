صور.. وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى بالليزر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المعهد القومى للبحوث الفلكية، اليوم الأحد ، وضع حجر الأساس لمحطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى باستخدام الليزر والأرصاد البصرية، بالتعاون مع الجانب الصينى ممثلا بإدارة الفضاء الصينية وبحضور نائب رئيسها تيان يولونج، وبحضور الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، لتصبح ثانى أكبر محطة من هذا الطراز فى العالم بعد المحطة الموجودة في الصين علما بان المحطة الموجودة فى الصين قطر التلسكوب الموجود بها هو 60 سم ومن المتفق علية أن يكون قطر التلسكوب 120 سم.

جاء ذلك بحضورالدكتور ياسر رفعت، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى نائبا عن الوزير ونخبة من قيادات البحث العلمي فى مصر وخاصة في مجال الفضاء ورئيس وكالة الفضاء المصرية، وممثلين عن الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية، ووزارة التخطيط ووزارة المالية وجهاز الخدمة الوطنية، كما ضم الجانب الصينى وفدا رفيع المستوى من إدارة أبحاث الفضاء الصينية ومراصد الفلك الصينية ومعهد شانجشون للضوء وهو المعهد الخاص بتصنيع التلسكوب.

ويمتلك المعهد محطة لرصد الأقمار الصناعية بالليزر تعمل اليا منذ عام 1981 وترصد الأقمار الصناعية حتى ارتفاع 6 ألاف كيلومتر، بينما المحطة الجارى انشاؤها ستزيد من قدرات المعهد ورصد أقمار حتى ارتفاعات تصل الى 40000 ألف كيلو متر.

ومن مميزات هذه المحطة أيضا أنه يمكن بواسطتها الرصد أثناء الليل والنها، كما يمكن بواسطتها أيضا رصد الحطام الفضائى والأقمار الصناعية على حد سواء حيث ان المحطة مزودة بجهازين لليزر.

كما يمتلك المعهد مرصدا بصريا لرصد الحطام الفضائي تم الانتهاء من عملية أنشائه خلال هذا العام وجارى عملية التشغيل التجريبي له، كما يوجد لدى المعهد قدرات بحثية في مجال الفضاء مثل وحدة البيئة الفضائية وبلازما الفضاء والتي تقوم بأجراء الاختبارات اللازمة على الأقمار الصناعية ومكوناتها أثناء التصنيع وقبل عملية اطلاقها في الفضاء، وكذلك وحدة النانوتكنولوجى لاستخدام علوم النانو في انتاج مواد متميزة ومناسبة لصناعة الأقمار الصناعية وطلاء الجسم الخارجي ومكوناته وكذلك تصنيع الواح للخلايا الشمسية المناسبة للبيئة الفضائية التي يطلق فيها القمر الصناعى.