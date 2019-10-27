شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "المعلمين" تستقبل وفدا تربويا عراقيا لتبادل الخبرات النقابية والمهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نقابة المهن التعليمية، اليوم، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب وفد مديرية تربية البصرة، ونقابة المعلمين فرع البصرة جمهورية العراق برئاسة جاسم الياسري معاون مدير عام التربية ومرتضى ناصر البطاط نائب النقيب ومعاون مدير قسم الامتحانات بتربية البصرة وعدد من المشرفين والموجهين التربويين ومختصي مادة الاجتماعيات وذلك لتبادل الخبرات في المجال التعليمية والمهني والنقابي.

وكان في استقبال الوفد محمد عبد الله أمين عام نقابة المعلمين، وحامد الشريف الأمين العام المساعد، واللذان قاما بالرد على أسئلة واستفسارات الوفد العراقى، فيما يخص العمل النقابى للمعلمين المصريين.

ورحب الزناتى بمعلمى العراق مثمناً تلك الزيارة من البلد العربى الشقيق الذى طالما استقبل المعلمين المصريين وقدم لهم الكثير من التسهيلات والامتيازات، مثنياً على التعاون المثمر والفعال بين نقابة المعلمين بمصر ونظيرتها العراقية تحت غطاء اتحاد المعلمين العرب الذي يجمع نقابات المعلمين العربية.

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