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شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..81 مرشحا فى انتخابات نادى القضاة ..والتصويت 20 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد ، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة ، أنه انتهى منذ قليل آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر .
وتقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس ، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين ، و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و 19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.
على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 ، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.
المرشحون عن مقعد رؤساء المحاكم
المرشحون عن مقعد المستشارين
المرشحون عن مقعد المتقاعدين
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