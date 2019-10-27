شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء..81 مرشحا فى انتخابات نادى القضاة ..والتصويت 20 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار رضا محمود السيد ، المتحدث الرسمى باسم نادي القضاة ، أنه انتهى منذ قليل آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر .

وتقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس ، و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين ، و26 رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و 19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة.

على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 ، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.



المرشحون عن مقعد رؤساء المحاكم

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المرشحون عن مقعد المستشارين