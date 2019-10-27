شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الزيتون: فتح 4 شوارع كانت مغلقة من سنوات وهدم العقارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى الزيتون، شمال القاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، بعدة حملات متنوعة لإزالة إشغالات المقاهى، وفتح الرصيف للمارة، بالإضافة إلى حملات رقابة على المبانى ورصد العقارات المخالفة واتخاذ اللازم ضد ملاكها وفقا للقانون.

وقاد اللواء أشرف بهجت، حملة لرفع الإشغالات بشارع المطرية وأسفرت عن إزالة ورفع إشغالات المقاهى، كما تم إيقاف أعمال مبانى مخالفة بالعقارين رقم 19 و21 شارع الليث، والعقار رقم 11 و17 شارع وابور المياه، كما تم تنفيذ إزالة جزئية للأدوار المخالفه وفك شدة للأعمدة وتكسيرها .

وقاد رئيس الحى حملة لاسترداد أراضى الدولة، حيث تم فتح شارع وداد المتفرع من شارع الحرية بالقرب من ميدان المطرية، وذلك لتسهيل المرور وتحرير أراضى الدولة وتطبيق القلنون ومنع التعدى على الشوارع، مشيرا إلى أنه بذلك يكون الحى فتح 4 شوارع كانت مغلقة من خلال التعدى عليها.

وقال بهجت، إنه تم المتابعة على القطع المستردة من أراضى الدولة وتم هدم سور لعدم الاستيلاء على أراضى الدولة متمثله فى قطعة الأرض الملاصقة للشارع بعد فتحه وفتح الشارع منذ ما يقرب من 50 عاما.