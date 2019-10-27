شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى الزيتون: فتح 4 شوارع كانت مغلقة من سنوات وهدم العقارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر
وقال بهجت، إنه تم المتابعة على القطع المستردة من أراضى الدولة وتم هدم سور لعدم الاستيلاء على أراضى الدولة متمثله فى قطعة الأرض الملاصقة للشارع بعد فتحه وفتح الشارع منذ ما يقرب من 50 عاما.
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