نائب محافظ القاهرة: بدء تطوير شارع السعادة بالحى الإيطالى.. ورفع آثار الأمطار

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وأشار فؤاد، إلى أنه تم الدفع بمعدات لتجريف الطرق ووفتحها مرة أخرى بعد شفط مياه الأمطار، بالإضافة الى استمرار تمركز معدات شفط المياه فى الشوارع حتى يستقر الطقس.
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