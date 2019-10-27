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نائب محافظ القاهرة: بدء تطوير شارع السعادة بالحى الإيطالى.. ورفع آثار الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه فى إطار رفع كفاءة الطرق والميادين ورفع المعاناة عن المواطنيين والتيسير على المواطنين وتوفير أعلى مستوى من الخدمات بنطاق المنطقة الجنوبية تم توفير التمويل المالى اللازم بالتنسيق مع  منظمات المجتمع المدنى وشركات المقاولات الكبرى، لرصف شارع السعادة بعد رفع الجزيرة الوسطى أمام الحى الأيطالى بالمعادى، تمهيدا لأعمال التطوير والرصف مشيرا إلى أن رصف الشارع سيؤدى إلى سيولة الحالة المرورية للقادمين من وإلى الطريق الدائرى.

 

وفى السياق أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أحياء المنطقة، كثفت جهودها لرفع آثار الأمطار بالطرق والشوارع الرئيسية والفرعية، لمنع التكدس المرورى وفتح الطرق والحفاظ على المواطنين وتحسين المظهر الحضارى مرة أخرى.

 

وأشار فؤاد، إلى أنه تم الدفع بمعدات لتجريف الطرق ووفتحها مرة أخرى بعد شفط مياه الأمطار، بالإضافة الى استمرار تمركز معدات شفط المياه فى الشوارع حتى يستقر الطقس.

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