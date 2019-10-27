شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر للطيران" تعلن بدء تشغيل طائرة الأحلام على خط نيويورك بشكل منتظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى فى بيان لها اليوم الأحد عن بدء تشغيل رحلاتها المنتظمة إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بالطائرة الجديدة مصر للطيران من طراز B787-9Dreamliner والتى تمتلك مصر للطيران منها عدد لديها حاليا 6 طائرات من هذا الطراز الجديد المزود بأعلى مستويات الرفاهية منها على سبيل المثال خدمة الإنترنت .

Advertisements

وكانت مصر للطيران تسير رحلة منتظمة على هذا الخط بالطائرة B777 .

وتمتاز طائرة الأحلام أو الدريم لاينر بكونها الأوفر فى الوقود مما يوفر فى إستخدام الوقود الخاص بالطائرة بنسبة تصل إلى 20% عن الطائرة ال777 .