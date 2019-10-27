شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: شركات السياحة تتحمل دفع ضريبة القمية المضافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، إن شركات السياحة هى الجهة التى تتحمل دفع قيمة ضريبة القيمة المضافة، على خدمة الإرشاد السياحى باعتبارها خدمة ضمن جملة الخدمات التى تقدمها الشركات للسائح الذى قام بشراء البرنامج، مُضافا عليه ضريبة القيمة المُضافة.

وأوضحت النقابة، فى بيان صحفى ، أن المطلوب من كل مُرشد أن يقوم بالتسجيل فى القيمة المضافة فى مأمورية الضرائب التابعة لمحل إقامته المدون فى بطاقة الرقم القومى، أو المأمورية التى يوجد بها ملفه الضريبى، وللحصول على شهادة التسجيل لابد من تقديم البطاقة الضريبية، بطاقة الرقم القومى، صورة من ترخيص الوزارة، صورة من كارنيه النقابة.

وأشارت النقابة ، إلى أن الشركة مُلزمة بإعطاء إيصال للمرشد بالمبلغ الذى تم توريده للمصلحة، ويقوم المرشد بعمل الإقرار بموجب هذا الإيصال، سواء إلكترونيا أو باليد فى مأمورية الضرائب، لافته إلى أن مدة السماح لتقديم الإقرار 60 يوما من تاريخ تنفيذ الملف.