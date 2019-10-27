القوات المسلحة تنظم ندوة "الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

نظمت هيئة البحوث العسكرية، ندوة استراتيجية تحت عنوان "الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ارتباطا بتنامي العلاقات المصرية الإفريقية " والتي تتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، ويأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعي القومي.

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية بالإنابة، أكد خلالها حرص القوات المسلحة الدائم على تناول كافة الموضوعات الاستراتيجية بالبحث والدراسة للوصول إلى أعلى درجات الوعي القومي والمجتمعي ومناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً.

واشتملت الندوة على 3 جلسات علمية ناقشت 12 ورقة بحثية قدمها عدد من أساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والجنائية والمحللين والخبراء الاستراتيجيين، وتناولت الجلسة العلمية الأولى مناقشة العلاقات المصرية الإفريقية في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والعسكري والأمني.

وناقشت الجلسة الثانية مجالات التنمية المستدامة المستهدفة مع إفريقيا في كل من المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والإعلامي والعسكري والأمني..كما خلصت الندوة في الجلسة الثالثة إلى طرح العديد من الاستراتيجيات القومية للتنمية الإفريقية المستدامة في كافة المجالات وقدمت العديد من التوصيات عن التنمية المستدامة إفريقيا، بالتنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات المعنية بالدولة وطرح نتائج الندوة العلمية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

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وتناولت جلسات الندوة دراسة أهداف التنمية المستدامة المستهدفة للقارة الإفريقية من خلال تعزيز قدرات الدولة الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تطوير مجتمعاتها وتوفير فرص العمل وتمهيد السبيل للوصول بالقارة إلى مرحلة التقدم والازدهار وذلك بعلاج جذور المشكلات الإفريقية ولاسيما أزمات النازحين والمهاجرين واللاجئين مع مكافحة الإرهاب والفساد.

وتعرضت الندوة لوضع تصور منطقي قابل للتطبيق لملامح الاستراتيجية القومية والاستراتيجيات التخصصية للتنمية المستدامة في كافة مجالات قوى الدولة الشاملة ارتباطاً بتنامي علاقات الشراكة المصرية والإفريقية، فى إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأجندة إفريقيا للتنمية المستدامة 2063.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح الدين مساعد وزير الدفاع، كلمة نقل خلالها للمشاركين تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، موجهاً الشكر للقائمين على إعداد الورقات البحثية المقدمة خلال وقائع الندوة..مشيداً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات في مجال التنمية المستدامة مع إفريقيا.

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والملحقين العسكريين بمصر وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطة والجامعات المصرية.

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