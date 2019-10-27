مرصد الأزهر يثمن مطالبة نائبة ألمانية باستبعاد أعضاء "البديل" من الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن تصريحات النائبة عن حزب اليسار الألماني سوزانا هينج، بضرورة استبعاد المنتمين الحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من الشرطة لأسباب سياسية، تساهم في الحد من خطورة اليمين المتطرف.

وأوضح المرصد في بيان الأحد، أن حزب "البديل من أجل ألمانيا" يُمارس سياسات عنصرية تجاه المسلمين والأجانب داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولا يصح بشكل من الأشكال أن يكون من بين أفراد الشرطة الألمانية أحد المنتمين إلى تلك الأفكار المتطرفة.

وطالبت سوزانا هينج، نائبة عن حزب "اليسار" بمدينة "تورينجن" الألمانية، باستبعاد المنتمين إلى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من الشرطة لأسباب سياسية.

وأشارت "هينج" خلال حملتها الانتخابية إلى أن على قائمة حزب "البديل" في الانتخابات المقبلة خمسة أشخاص من العاملين بالشرطة، موضحة أنه "لا يجب أن يتحدث أحد عن عدم وجود مشكلة لدينا في هيئة الشرطة، ويجب استبعاد مثل هؤلاء من الخدمة".

