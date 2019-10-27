غلق باب الترشح لانتخابات نادي قضاة مصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ طارق سمير:
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة؛ أنه انتهى منذ قليل آخر موعد لاستقبال طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة في بيان له؛ تقدم 5 مستشارين على مقعد الرئيس؛ و4 مستشارين على مقعد المتقاعدين، و27 مستشارا على خمس مقاعد للمستشارين، و16رئيس محكمة وقاض على خمس مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، و19 محاميا عاما ورئيسا للنيابة ووكيلا للنائب العام على خمس مقاعد للنيابة العامة .
وأضاف؛ أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢٠-١٢-٢٠١٩، وستتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدي قنصوة رئيس محكمة الاستئناف الأسبق؛ إجراءات العملية الانتخابية حتى إعلان النتيجة.
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