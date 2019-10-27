محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:
صرح مصدر أمني أنه بتاريخ 26 الجارى أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بإحدى المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بحدوث مشاجرة بين طرفين محددين (طبيب بالمستشفى المشار إليه) "طرف أول".. (سيدة، طالبان وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الظاهر) "طرف ثانى".
وأكد المصدر الأمني، اليوم الأخد، أن المشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب تأخر الأول فى توقيع الكشف الطبى على الثانية ، تعدى خلالها الطرف الثانى عليه بالضرب بالأيدي؛ ما نتج عن ذلك بعض الإصابات فى الطرفين.
وتابع المصدر؛ أن الأجهزة الأمنية المعنية تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر تأخر في الكشف على سيدة.. تفاصيل الاعتداء على طبيب داخل مستشفى بالأزبكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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