"ملقاة برشاح البدرشين".. النيابة تطلب التحريات في العثور على جثة شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية، في العثور على جثة شاب ملقاة بمياه رشاح بقرية دهشور في البدرشين، لمعرفة ملابسات الواقعة.

كما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، وطلبت كتابه تقرير واف حول الواقعة، لمعرفة سبب الوفاة.

المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره، في حالة انتفاخ نتيجة لتعفن الجثة، وكان مرتديًا كامل ملابسه، وبدون إصابات ظاهرية.

البداية عندما تلقى قسم شرطة البدرشين إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة شخص مجهول الهوية داخل رشاح مياه بقرية دهشور بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في العقد الثاني من عمره وفي حالة انتفاخ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة.

حرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة والتي تولت التحقيقات.