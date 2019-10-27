"عبدالتواب" يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات نادي القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم المستشار حمدي معوض عبدالتواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة، بأوراق ترشحه على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، في انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا.

كان "عبدالتواب" حصد في الانتخابات الماضية، أعلى الأصوات، إذ بلغ عدد المصوتين له 2533 صوتا عضو بالجمعية العمومية للنادي، تخطى بها نصف عدد الأصوات الصحيحة المشاركة في الانتخابات، والتي بلغت حينها 5295 صوتًا.

وقالت مصادر قضائية إنّ المستشار حمدي عبدالتواب سيكون ضمن قائمة المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادي الحالي، والتي يخوض بها انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة.

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وأجرى "عبدالتواب" تحالفا مع المستشارين الذين عملوا معه على مدار 3 سنوات داخل مجلس الإدارة وهم أبو الحسين قايد ومحمد صبحي ورضا محمود السيد وحازم رسمي على مقاعد المستشارين، وعلى مقاعد رؤساء المحاكم فهناك المستشارين حمدي عبد التواب وشادي خليفة وأحمد سمير الجمال، وعلى مقاعد النيابة المستشارين حازم أبو سديرة ومحمد الميرغنى ومحمد هاني عبد الجابر، بالإضافة إلى المستشارين كريم الزقرد على مقاعد رؤساء المحاكم ومحمد بهاء على مقاعد القضاة وأسامة الصيرفي على مقاعد النيابة العامة.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر 2019 إلى اليوم، الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً؛ عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة السادسة مساءً، وستجرى انتخابات نادى قضاة مصر يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2019 .