مصر | إحالة عاطل للجنايات لحيازته "2 كيلو بانجو" بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عاطل للجنايات لحيازته "2 كيلو بانجو" بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نيابة المرج قرار بإحالة، عاطل إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، لحيازته على كمية كبيرة من مخدر الاستروكس والبانجو.

تعود تفاصيل الواقعة البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "م.ب.و" 35 سنة عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته" 2 كيلو من مخدر البانجو و140 جرام استروكس المخدر، 445 جنيها، 2 هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة، بقصد الاتجار، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.