مصر | لتأخره عن الكشف الطبي.. سيدة وطالبين يتعدون بالضرب على طبيب بالأزبكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتأخره عن الكشف الطبي.. سيدة وطالبين يتعدون بالضرب على طبيب بالأزبكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر أمني أنه بتاريخ 26 الجاري أخطرت الخدمات الأمنية المعينة بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الأزبكية بحدوث مشاجرة بين طرفين محددين: الطرف الأول: طبيب بالمستشفى المشار إليه، وطرف ثان: سيدة، طالبان وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الظاهر، وذلك بسبب تأخر الأول في توقيع الكشف الطبي على الثانية، تعدى خلالها الطرف الثانىي عليه بالضرب بالأيدي، نتج عن ذلك بعض الإصابات في الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.