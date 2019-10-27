مصر | حبس "ديلر أوسيم" لحيازته ربع كيلو هيروين.. وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر أوسيم" لحيازته ربع كيلو هيروين.. وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس مسجل خطر ويدعى "محمد" يبلغ من العمر 45 عامًا، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة أوسيم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاونا مباحث أوسيم من ضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 96 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت 260 جراما، هاتف محمول ومبلغ مالي 440 جنيها.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
وكانت باشرت النيابة بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم لحيازته 96 لفافة من الهيروين وزنت 260 جرامًا، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.
وتعود بداية الواقعة، بورود معلومات للمقدم مجدي موسى، رئيس مباحث قسم شرطة أوسيم، مفادها قيام "محمد. ع" 45 سنة، مسجل خطر "ضرب – سلاح أبيض" بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا السيارة ملكه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق معاونا مباحث أوسيم من ضبطه بمنطقة سكنه وبحوزته 96 لفافة تحوي مسحوق الهيروين المخدر وزنت 260 جراما، هاتف محمول ومبلغ مالي 440 جنيها.
وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.