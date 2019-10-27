مصر | "العربية اتقلبت في ترعة المريوطية".. إصابة مرشدة سياحية بالبدرشين

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية، بنطاق مركز شرطة البدرشين، ووجود مصاب.

وعلى الفور دفع مدير مرور الجيزة برجال المرور، وأوناش الإغاثة، وصحبتهم قوة أمنية بإشراف العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة جنوب الجيزة، كما دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بقوات الإنقاذ النهري لانتشال المصاب.

وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة "منال.إ.س.إ"، مرشدة سياحية، ومقيمة شارع سعد زغلول، بمنطقة السيدة زينب، بمحافظة القاهرة، بطريق المريوطية، بنطاق مركز البدرشين، انفجر أحد إطارات السيارة مما أدي إلى انقلابها في ترعة المريوطية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة من إنقاذها، وتم نقلها إلى مستشفى الهرم، بواسطة سيارات الإسعاف، كما تمكن رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة من انتشال السيارة من ترعة المريوطية بواسطة أوناش المرور، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

