مصر | بعد إثبات سن "راجح".. تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات بمعاقبة الأحداث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إثبات سن "راجح".. تعرف على طبيعة محاكم الجنح والجنايات بمعاقبة الأحداث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد إعلان المحكمة صباح اليوم، بعدم تجاوز محمد راجح قاتل محمود البنا السن القانوني وأنه مازال طفل لم يتخط الـ18 عاما "حدث"، طرحت "الخليج 365"، العديد من التساؤلات مثل الجهة التي سوف تختص بمحاكمة الجناة، ومما تتكون تلك المحكمة؟.



وصرح المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، بأن المادة ١٢٢ فقرة ٢ والخاصة بمحاكمة الأحداث، أقرت أن محكمة الطفل دون غيرها هي من تختص بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف أو قتله لأحد.



وأضاف "الجعفري" أن محكمة الطفل أي القضاء المسؤول عن محاكمة الأحداث ينقسم لأفرع يختص كل فرع منها في النظر لقضايا الجنح وآخر لقضايا الجنايات.

تشكيل محاكم الأحداث

ويأتي تشكيلهم كالتالي:

أولا: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر. ويأتي تشكيلهم كالتالي:أولا: محكمة جنح الأحداث: يتولاها قاض ينظر في المخالفات والجنح وفي حماية الأطفال المعرضين للخطر. ثانيا: محكمة جنايات الأحداث: وهي غرفة ابتدائية تتكون من رئيس وعضوين وتنظر في القضايا الجنائية المعروضة على محكمة الأحداث.



وأشار الجعفري، إلى أن للطفل قضاة مختصون بمحاكمتهم بموجب المادة ١١١ من قانون الطفل والتي نصت على"أن لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة".



ونوه، إلى أن للطفل ظروف خاصة أثناء الحكم عليه بنص من المادة (١٧) من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". ونوه، إلى أن للطفل ظروف خاصة أثناء الحكم عليه بنص من المادة (١٧) من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم عليه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر". وتابع قائلا: أن المادة ١٢١ نصت على "تشكيل محكمة الأطفال من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبيا، وعلى الخبيران أن يقدما تقريرهما للمحكمة بعد بحث ظروف الطفل من جميع الوجوه وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها،كما يعين الخبيران المشار إليهما بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية".



ويكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأطفال أمام محكمة استئنافية تشكل بكل محكمة ابتدائية من ثلاث قضاة، اثنان منهما على الأقل بدرجة رئيس محكمة، ويراعى حكم الفقرتين السابقتين في تشكيل المحكمة.

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