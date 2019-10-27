مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": جثة شاب في رشاح بالبدرشين.. ومحام: القضاء لا يدار بالسوشيال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": جثة شاب في رشاح بالبدرشين.. ومحام: القضاء لا يدار بالسوشيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية مدينة نصر"
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم إسلام طارق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".. لجلسة 26 نوفمبر لضم ملف الخدمة العسكرية للمتهم، وللتفاصيل اضغط هنا.
محام لـ"الخليج 365": العقوبة المتوقعة لـ"راجح" 10 سنين سجن.. والقضاء لا يدار بالسوشيال ميديا
وعلق محمد حامد سالم، المحامي قائلا: "سيتم تحديد العقوبة لكل من المتهمين عن طريق احتساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكابهم الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث أيضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما"، وللتفاصيل اضغط هنا.
بعد إقرار سن القاتل.. قانون الطفل الفيصل في قضية "شهيد الشهامة"
أثارت قضية قتل "محمود البنا" والمعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، والذي قتل على أيدي " محمد راجح" وآخرين جدلاَ واسعًا، منذ بداية الواقعة وحتى الآن، وخاصة بعدما أثبتت الأوراق الرسمية أن المتهم أقل من 18 عامًا، فيما قررت المحكمة بتحويل الشاب المتهم لمحكمة الطفل، وللتفاصيل اضغط هنا.
قال المستشار والخبير القانوني حسام الجعفري، تعليقا على إقرار المحكمة بأن قاتل محمود البنا لم يتجاوز الـ18 عاما، بأنه لا يجوز تعديل قوانين الطفل لارتكابه جريمة قتل، إذ نصت اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989 على أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين، وللتفاصيل اضغط هنا.
حبس مالك صيدلية لحيازته 3 آلاف قرص مخدر ببولاق الدكرور
أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس مسن ويدعى "ص.م" البالغ من العمر 56 عامًا، صيدلي ومالك صيدلية بمنطقة بولاق الدكرور، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في الأقراص المخدرة وترويجها لعملائه، مستخدمًا الصيدلية مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وللتفاصيل اضغط هنا.
تأجيل محاكمة ضابط ومحام وطبيب و13 آخرين بـ"جبهة النصرة" لـ24 نوفمبر
أجلت اليوم الأحد محكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة بـ "جبهة النصرة" بينهم ضابط سابق ومحام وطبيب والمقيدة برقم 109 لسنة 2019 جنايات أمن دولة عليا لجلسة 24 نوفمبر المقبل لورود التقرير، وللتفاصيل اضغط هنا.
تأجيل ثاني جلسات محاكمة حبيبة ووالدها وآخرين بـ"قتل طالب الرحاب" لـ13 نوفمبر
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد علي وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مقتل طالب الرحاب" لجلسة 13 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شهود الإثبات، وللتفاصيل اضغط هنا.
"ملقاة في الرشاح".. العثور على جثة شاب مجهول الهوية بالبدرشين
عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة شاب مجهول الهوية، طافية بمنطقة الرشاح، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وللتفاصيل اضغط هنا.