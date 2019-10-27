مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": جثة شاب في رشاح بالبدرشين.. ومحام: القضاء لا يدار بالسوشيال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": جثة شاب في رشاح بالبدرشين.. ومحام: القضاء لا يدار بالسوشيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأحد، خلال الساعات الماضية، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم في "خلية مدينة نصر"

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني أولى جلسات إعادة محاكمة المتهم إسلام طارق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية مدينة نصر".. لجلسة 26 نوفمبر لضم ملف الخدمة العسكرية للمتهم، وللتفاصيل اضغط هنا.





محام لـ"الخليج 365": العقوبة المتوقعة لـ"راجح" 10 سنين سجن.. والقضاء لا يدار بالسوشيال ميديا

وعلق محمد حامد سالم، المحامي قائلا: "سيتم تحديد العقوبة لكل من المتهمين عن طريق احتساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكابهم الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث أيضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما"، وللتفاصيل اضغط هنا. وعلق محمد حامد سالم، المحامي قائلا: "سيتم تحديد العقوبة لكل من المتهمين عن طريق احتساب تاريخ ميلادهم وقت ارتكابهم الجريمة، حيث منهم اثنان دون السن لم يبلغا السن القانوني والمتهم الثالث أيضا من الممكن أن يكون سنه وقت ارتكاب الجريمة أقل من 18 عاما"، وللتفاصيل اضغط هنا. بعد إقرار سن القاتل.. قانون الطفل الفيصل في قضية "شهيد الشهامة"

أثارت قضية قتل "محمود البنا" والمعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، والذي قتل على أيدي " محمد راجح" وآخرين جدلاَ واسعًا، منذ بداية الواقعة وحتى الآن، وخاصة بعدما أثبتت الأوراق الرسمية أن المتهم أقل من 18 عامًا، فيما قررت المحكمة بتحويل الشاب المتهم لمحكمة الطفل، وللتفاصيل اضغط هنا.

