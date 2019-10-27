أخبار مصر | الصحة: إتاحة الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل رغبات دفعة الدور الثاني بالزمالة المصرية غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة: إتاحة الموقع الإليكتروني الخاص بتسجيل رغبات دفعة الدور الثاني بالزمالة المصرية غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه يتم إتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الرغبات للدفعة الثانية من الزمالة المصرية، بداية من غدٍ الإثنين الساعة الثالثة عصرًا، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الاستفسارات من خلال قم الهاتف 0227944580 والواتساب 01066115269، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الصفحة الرسمية للوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة والسكان والإيميل الخاص بها.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح باب التظلمات لهذه الحركة لتلقي التظلمات فيما يخص الأماكن الشاغرة طبقا للمجموع، وبالنسبة للمتزوجات والحالات الصحية ستكون وفقا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن، موضحة أنه يمكن تغيير التخصص المرشح له الطبيب مع الحركة التالية طبقًا لسماح المجموع والأماكن المتاحة للتدريب خلال الحركة، وذلك لمرة واحدة فقط.

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ولفتت الوزيرة إلى أن الأطباء المكلفين على المحافظات النائية سيحصلون على كافة المميزات المقررة لهم طبقا لقانون 14 لسنة 2014، حيث سيكون لهم الحق بعد عام واحد عمل فعلي في تعديل التكليف ومكان التدريب على هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية او أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه بعد قضاء فترة الامتياز للطبيب، سيتقدم لحركة الزمالة عن طريق الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، ويكون الاختيار للمحافظة والتخصص، وسيتم التنسيق بين المتقدمين طبقا للمجموع الاعتباري والرغبات والاحتياجات والأماكن التدريبية المتاحة بالزمالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم، بديوان عام الوزارة، بحضورالدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئون المستشفيات والهيئات والجهات التابعة، والدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتورة سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث، والدكتور مجدي الصيرفي أمين عام الزمالة المصرية.