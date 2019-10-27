أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم ندوة بعنوان" الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم ندوة بعنوان" الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى القومى، نظمت هيئة البحوث العسكرية ندوة إستراتيجية، تحت عنوان "الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة إرتباطا بتنامى العلاقات المصرية الإفريقية " والتى تتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية بالانابه أكد خلالها حرص القوات المسلحة الدائم علي تناول كافة الموضوعات الاستراتيجية بالبحث والدراسة للوصول إلي أعلي درجات الوعي القومي والمجتمعي ومناقشة أهم القضايا المطروحة علي الساحة سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.

وإشتملت الندوة علي ثلاث جلسات علمية ناقشت 12 ورقة بحثية قدمها عدد من أساتذة العلوم السياسية والبحوث الإجتماعية والجنائية والمحللين والخبراء الإستراتيجيين، وتناولت الجلسة العلمية الأولى مناقشة العلاقات المصرية الإفريقيه فى المجال السياسى والإقتصادى والإجتماعى والإعلامى والعسكرى والأمنى.

وناقشت الجلسة الثانية مجالات التنمية المستدامة المستهدفة مع إفريقيا فى كلا من المجال الإقتصادى والسياسى والإجتماعى والإعلامى والعسكرى والأمنى.

كما خلصت الندوة فى الجلسة الثالثة إلى طرح العديد من الإستراتيجيات القومية للتنمية الإفريقية المستدامه فى كافة المجالات وقدمت العديد من التوصيات عن التنمية المستدامه إفريقيا ً بالتنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات المعنية بالدولة، وطرح نتائج الندوة العلمية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وتناولت جلسات الندوة دراسة أهداف التنمية المستدامة المستهدفة للقارة الإفريقية من خلال تعزيز قدرات الدولة الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تطوير مجتمعاتها وتوفير فرص العمل وتمهيد السبيل للوصول بالقارة إلى مرحلة التقدم والإزدهار وذلك بعلاج جذور المشكلات الإفريقية ولاسيما أزمات النازحين والمهاجرين واللاجئين مع مكافحة الإرهاب والفساد.

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وتعرضت الندوة لوضع تصور منطقى قابل للتطبيق لملامح الأستراتيجية القومية والأستراتيجيات التخصصية للتنمية المستدامة فى كافة مجالات قوى الدولة الشاملة إرتباطًا بتنامى علاقات الشراكة المصرية والأفريقية

فى إطار أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة2030 وأجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.

وألقي اللواء أح محمد صلاح الدين مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها للمشاركين تحيات وتقدير

الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، موجهًا الشكر للقائمين على إعداد الورقات البحثية المقدمة خلال وقائع الندوة

مشيدًا بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فى مجال التنمية المستدامة مع إفريقيا.

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والملحقين العسكريين بمصر وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطة والجامعات المصرية.