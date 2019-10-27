أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بقيادة الجيش الثاني الميداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بقيادة الجيش الثاني الميداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار تنمية الوعى الوطنى للأجيال القادمة وإنطلاقًا من الدور الإجتماعى والثقافى للقوات المسلحة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إحتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بقيادة الجيش الثانى الميدانى، والتى تأتى بالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت وقائع الإحتفالية بكلمة قائد الجيش الثانى الميدانى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع المشاركين بالإحتفالية، والتى تتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بإنتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الإحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن الجيش الثانى الميدانى ودورة فى حرب أكتوبر المجيدة بالإضافة إلى جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب بشمال سيناء، كما تم تنفيذ فقرات غنائية وإستعراضية قدمها مجموعة من طلاب الإدارة المركزية للطلائع والتى جسدت فرحة الشعب المصرى بذكرى إنتصارات أكتوبر والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة.

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كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن مدى فخر الشباب المصرى بالدور العظيم والأداء المشرف للقوات المسلحة المصرية فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره بالإضافة إلى مساهمتها بالتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع فى إقامة المشروعات التنموية العملاقة.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لترسيخ قيم الولاء والإنتماء وغرس روح الوطنية لدى أبناء وشباب الوطن من مختلف الأعمار بإعتبارهم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل.

وفى نهاية الاحتفالية قام وزير الشباب والرياضة يرافقه قائد الجيش الثانى الميدانى وقائد قوات الدفاع الشعبى بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين فى الاإحتفالية.

شارك فى الإحتفالية أعضاء من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومى لشئون الإعاقة وعدد من نزلاء دور الأيتام بمحافظة الإسماعلية وعدد من طلبة جامعة قناة السويس وعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى.