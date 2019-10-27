أخبار مصر | "مصر للطيران" تغير مسار رحلتها المتجهة إلي أبوظبي لإنقاذ حياة راكب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تغير مسار رحلتها المتجهة إلي أبوظبي لإنقاذ حياة راكب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قائد رحلة مصر للطيران المتجهة إلى أـبوظبي اليوم، بتغيير مسار الرحلة والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

وأوضح الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدراة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن رحلة الشركة رقم "MS914”، والتي أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلي أبوظبي، وقرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وقد قام طاقم الرحلة بإجراء الإسعافات الأولية له.

وفور الوصول إلى مطار الرياض تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، وقد أقلعت الطائرة من مطار الرياض مرة أخرى لاستكمال رحلتها إلى مطار ابوظبي وهي الان في طريق عودتها للقاهرة.

وأكد عادل أن مصر للطيران تضع فى اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أية قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة أن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات.