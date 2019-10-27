أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الثامن عشر لطب وجراحة العيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الثامن عشر لطب وجراحة العيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى الثامن عشر لقسم طب وجراحة العيون بالتعاون مع جمعية الرمد المصرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال طب وجراحة العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.

تناول المؤتمر خلال فعالياته عدد من المحاضرات العلمية التى تستعرض أحدث الطرق والتطورات العلاجية فى مجال طب وجراحات العيون وعدد من الجلسات العلمية منها علاج امراض القزحية واخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لهذا المرض الخطير، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة والمهارات الجراحية المتقدمة فى الفروع العلاجية الاخرى باستخدام احدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، وتبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

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كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية لشباب الاطباء والاخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي علي نماذج العمليات واجهزة الفحص المختلفة، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان.

وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر ومستشار الرمد بالقوات المسلحة أشار فيها إلى الدعم الذى تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالانشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة، بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب وجراحات العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية.