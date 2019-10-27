أخبار مصر | كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش ليفربول GOAL SALAH

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 27 أكتوبر الجاري، على ملعب “آنفيلد” الدولي بمدينة ليفربول، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Liverpool ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة ليفربول ضد توتنهام، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة ليفربول ضد توتنهام حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، بتعليق خليل البلوشي، في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية.

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يسعى ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، لمواصلة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، عن طريق تحقيق الفوز على توتنهام Liverpool vs Tottenham ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنهام، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة ليفربول و توتنهام، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ليفربول، نظرًا لقوة منافسه توتنهام وصيف أوروبا في الموسم الماضي.

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سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم على أخر مباراة جمعت بين فريقي ليفربول و توتنهام، ضمن بطولة الدوري للموسم الماضي.

ترتيب الفريقين في بطولة الدوري قبل مباراة ليفربول و توتنهام Salah LIVE

رابط مشاهدة مباراة ليفربول و توتنهام كورة ستار KORA STAR، حيث يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المباراة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل نادي توتنهام المركز العاشر برصيد 12 نقطة.