أخبار مصر | رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية "تجارة بنات" ويوزع عليهم الهدايا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة الأزهر يشارك في احتفالية "تجارة بنات" ويوزع عليهم الهدايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في جو ساده الألفة والسعادة نظمت كلية التجارة بنات الأزهر بالقاهرة احتفالية لاستقبال الطالبات الجدد وتكريم الطالبات المتفوقات، بحضور فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة، والدكتورة إلهام عبدالرازق، عميدة كلية التجارة، والدكتورة نشوى الجندي، وكيل الكلية.

أعرب رئيس الجامعة -في بداية اللقاء- عن سعادته بتواجده وسط بناته الطالبات المتفوقات والجدد باعتباره أستاذًا وأبًا لهن متمنيا لهن دوام التوفيق والنجاح في الحياة الدراسية والعملية.

وطالب رئيس الجامعة أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات بضرورة الانتباه وإدراك التحديات الحالية، والتصدي لحروب الجيل الرابع والتي أبرز مظاهرها هو نشر الشائعات وهدم رموز المجتمع وتدمير التعليم، والتي تصدر عن جهات موجهة لها أهداف خبيثه معادية للوطن تستغل حماس الشباب ونقص الخبرة عندهم ورغبتهم في الفكاهة والمرح، مما يدفع هذه الجهات للتطاول على القيم الثابتة والراسخة داخل المجتمع، بل ووصل الأمر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية المشرفة، في إطار السعي لبث الطاقه السلبية مما يقلل من الانتماء للوطن والمؤسسة ويهدم القيم ويثبط الهمم عن الجد والاجتهاد.

Advertisements

ووجه رئيس جامعة الأزهر لبناته الطالبات عددا من النصائح التي من شأنها تساعدهن في الدراسة والاستذكار والتقدم في حياتهم العلمية والعملية.

تخلل الاحتفالية العديد من الأناشيد وقصائد الشعر من الطالبات في حب الأزهر والوطن.

وفي نهاية الاحتفالية قام فضيلته بتكريم الطالبات المتفوقات، والتقاط الصور التذكارية معهن، وتوزيع الهدايا على العديد من الطالبات.

وفي الختام، قامت كلية التجارة بنات بتقديم درع الكلية لفضيلة رئيس الجامعة، تقديرا واعترافا بالجهود التي يبذلها فضيلته في النهوض بالجامعة وتقدمها وريادتها.