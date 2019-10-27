أخبار مصر | في خامس رسائلها.. حملة "جنة" توضح وسائل استكشاف المشاعر السلبية لدى الأطفال وكيفية التعامل معها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في خامس رسائلها.. حملة "جنة" توضح وسائل استكشاف المشاعر السلبية لدى الأطفال وكيفية التعامل معها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أطلق المركز الإعلامي للأزهر الشريف خامس رسائل حملة "جنة" لمناهضة العنف ضد الأطفال، وتتناول الرسالة الخامسة واحدًا من أهم الاحتياجات النفسية الأساسية للأطفال وهو الاحتياج للتعاطف والمواساة.

يُبيِّن الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، وعضو حملة "جنة" خلال الفيديو كيفية التقاط المشاعر السلبية لدى الأطفال والتعرف عليها من خلال كلمات الطفل أو لغة الجسد التي تظهر عليهم، كما يحذر الدكتور المهدي من خطورة تجاهل هذه المشاعر وتراكمها عند الأطفال.

وخلال الفيديو طرح الدكتور محمود الهواري، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف وعضو حملة "جنة" موقف النبي صلى الله عليه وسلم من " أبي عمير" - الطفل الصغير الذي مات عصفوره ، وكيف اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بحزن هذا الطفل على وفاة طائره الصغير ومواساته، مما يؤكد أهمية الاعتناء بمشاعر الأطفال في الإسلام.

يذكر أنَّ المركز الإعلامى للأزهر الشريف أطلق حملة "جنة"، لمناهضة العنف ضد الأطفال، والتوعية بحقوق الطفل النفسية، وتوضيح الأسس السليمة لبناء طفل سليم، وتتضمن الحملة مجموعة من الفيديوهات القصيرة، وعدد من الندوات.