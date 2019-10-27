أخبار مصر | الأوقاف تفتتح البرنامج التأهيلي للأئمة بمسجد النور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تفتتح البرنامج التأهيلي للأئمة بمسجد النور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت وزارة الأوقاف اليوم البرنامج التأهيلي للأئمة "المستوى الأول" بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية في إطار خطة وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا ، ومنهجها في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وضم البرنامج عدد (١٤٠) إماما من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على الفكر الوسطي وسماحة الإسلام وحماية الأوطان نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين .

وكان مختار جمعة وزير الأوقاف قد اعتمد أربع دورات تدريبية متتالية تشمل 560 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية .