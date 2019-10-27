شكرا لقرائتكم خبر عن «خطة النواب»: خسائر «الوطنية للإعلام» بلغت 48 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مناقشات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن إجمالي خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغ 48 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2019.
وقال إسماعيل الششتاوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن خسائر العام المالي 2018/2019، شملت فوائد بنك الاستثمار القومي، والتي بلغت 4 مليارات و700مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي أجور العاملين بالهيئة والبالغ عددهم 35 ألف عامل، بلغ 2 مليار و600 مليون جنيه.
فيما قال عصام ربيع، ممثل وزارة التخطيط إن الهيئة الوطنية للإعلام تحتاج مكتب دراسات اقتصادية متميز للعمل على إيقاف نزيف الخسائر، لتقديم دراسة جدوى اقتصادية سنوية أو خمسية، مضيفًا أن الهيئة بها 35 ألف عامل وموظف، لكنها تحتاج فقط إلى 20 ألف جنيه.
وعلق «الششتاوى» على رد «ربيع» قائلاً: «أنت ملكش دعوة بالتطوير من عدمه».
وأوضح «الششتاوي» أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير، تبلغ 44 مليار جنيه، ولديها مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.
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