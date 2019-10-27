شكرا لقرائتكم خبر عن تشديد أمني وشاشة عرض .. أبرز مشاهد الجلسة الثانية لمحاكمة راجح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُقدت الأحد، ثاني جلسات محكامة محمد راجح وشركائه، المتهمين بقضية قتل محمود البنا أو كما عرف إعلاميًا «شهيد الشهامة»، بمحكمة شبين الكوم بالمنوفية، ذل بعد أن أمرحمادة الصاوي، النائب العام بتحويل الأربعة متهمين للمحاكمة العاجلة.

وشهدت المحاكمة عدة مشاهد يستعرضها المصري اليوم خلال التقرير التالي.

وصول المتهمين لحضور المحاكمة

الساعة التاسعة إلا عشر دقائق، وصل الأربع متهمون إلى مقر محكمة شبين الكوم، لحضور الجلسة الثانية لمحاكمتهم في القضية.

تشديدات أمنية مكثفة

على غرار ما حدث في الجلسة الأولى من تشديدات أمنية لمنع حالات الشغب والعشوائية من الحضور، شهد مجمع محاكم شبين الكوم تشديدات أمنية مكثفة من ضباط مديرية أمن المنوفية وذلك منذ الساعة السادسة صباحًا، أي قبل انعقاد الجلسة بحوالي أربع ساعات.

محافظ المنوفية يتفقد الوضع الأمني

استكمالًا للتشديت الأمني، تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية المشهد الأمني في مجمع محاكم شبين الكوم، قبل بدء المحاكمة، للتأكد من عد تكرار أعمال الشغب التي وقعت خلال أحداث الجلسة الأولى.

رجال أمن بملابس مدنية

قبل بدء الجلسة بوقت قصير انتشر داخل مجمع المحاكم، عدد كبير من رجال الأمن، والذين ظهروا بملابس مدنية تمثلت في «الجلابيب الفلاحي».

الشرطة النسائية تظهر في الصورة

للمرة الأولى شاركت الشركة النسائية في تأمين المحاكمة، من خلال انتشار عدد من ضابطات وفردات الأمن في مجمع المحاكم، وذلك برئاسة العميد إيمان معاذ رئيس قسم مكافحة العنف ضد المرأة.

زحام داخل المحكمة

مع حضور المتهمين، ووجود الشهود، وفي ظل التشديدات الأمنية من الجهات المختلفة، شهدت المحكمة زحامًا خلال أحداث الجلسة الثانية لمحاكمة متهمين ققضية شهيد الشهامة.

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المشهد أمني أكثر تشددًا من الجلسة الأولى

مع تلك الإجراءات الأمنية المتخذة خلال الجلسة الثانية للفصل في قضية شهيد الشهامة، كان المشهد الأمني أكثر نظامًا من الجلسة الأولى، إذ كان أفراد الأمن المركزي والسيارات المدرعة أكثر انتشارًا في الشوارع المحيطة، ما أدى لتوقف المحال والمقاهي عن العمل وانخفاض الزحام في الشوارع المحيطة بمكان المحاكمة.

والد شهيد الشهام داخل القاعة

سمحت محكمة شبين الكوم خلال الجلسة الثانية بالحضور لوالد الضحية فقط، ليشهد وقائع المحاكمة، أما عمه فسمح له بالحضور داخل المحكمة دون دخول القاعة.

بدء الجلسة

في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم، بدأت وقائع الجلسة الثانية لمحاكمة محمد راجح وشركائه في الجريمة.

حضور مدير الأمن ومباحث المنوفية

بعد حوالي ساعة من بدء الجلسة، حضر اللواء محمد محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، للمشاركة في الإشراف على الإجراءات الأمنية.

محامو محمود البنا يقدمون مستنداتهم

قدم محامو الشهيد محمو البنا، إلى محكمة شبين الكوم المستندات التي طلبوا تصريح باستخراجها خلال الجلسة السابقة والتي تحتوي على شهادة ميلاد المتهم وتظهر عمره الحقيقي والذي يقل عن 18 عام حيث ينمتي لمواليد 1/11/2001، بالإضافة لإثبات عدم وجود أخ توأم للمتهم، وفي الوقت ذاته كان الشهود ينتظرون بالخارج لحين الإدلاء بأقولهم.

8 شهود استمعت لهم المحكمة

استمعت المحكمة لشهادة ثمانية أشخاص من بينهم الطبيب الشرعي المسؤل عن القضية.

شاشة عرض داخل القاعة

استمعت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم لتجيلات صوتية بصوت المتهم محمد راجح يتوعد بها لمحمود البنا بالانتقام منه، كما استعانت بجهاز عرض، لمشاهدة لحظة ارتكاب الجاني لجريمة مقتل شهيد الشهامة على يده هو شركائه.

تأجيل قضية شهيد الشهامة للمرة الثانية

أجلت محكمة جنايات الطفل في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، الأحد، نظر قضية مقتل محمود البنا المعروف باسم «شهيد الشهامة»، لسماع مرافعة الدفاع والمدعين من أسرة المجني عليه.