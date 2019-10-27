شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف «US NEWS» العالمي 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريراً مقدماً من الدكتور عمرو عدلي، نائب الوزير لشئون الجامعات، حول إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف US NEWSلعام 2020، مقارنة بـ 11 جامعة العام الماضي بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهي بنى سويف وبنها والمنيا.

أوضح التقرير حصول جامعة القاهرة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في المرتبة (434)، يليها جامعة المنصورة في المركز (663)، يليها جامعة عين شمس (667)، يليها جامعة الإسكندرية (778)، يليها جامعة أسيوط (885)، يليها جامعة قناة السويس (928)، يليها جامعة بنى سويف (951)، يليها جامعة الزقازيق (1009)، يليها جامعة حلوان (1022)، يليها جامعة طنطا (1050)، يليها جامعة الأزهر (1082)، يليها جامعة بنها (1162)، يليها جامعة المنيا (1259)، يليها جامعة المنوفية (1378).

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وأشار التقرير إلى زيادة تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% في 4 سنوات (2014-2018)، كما احتلت جامعة القاهرة المركز (267) في مجال أعمال المؤتمرات في هذا التصنيف، كما حققت جامعة قناة السويس نسبة 32% في إجمالى المنشورات في مجال التعاون الدولى.

جدير بالذكر أن تصنيف US NEWS يقوم على عدة معايير منها: النجاح الأكاديمى للجامعات، سمعة الأبحاث العالمية والإقليمية، حجم التعاون الدولى، ومنح الدكتوراه.

من جانبه قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، إن جامعة القاهرة تقدمت في 9 تصنيفات دولية خلال العامين الماضيين، موضحًا أن من أهم العوامل التي ساهمت في تقدم الجامعة في هذه التصنيفات، التحول إلى جامعة من الجيل الثالث، وعقد اتفاقيات وتحالفات مع الجامعات الكبرى المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا، وزيادة حوافز ومكافآت النشر الدولي، وتطوير وإنشاء المعامل والمختبرات الجديدة.

كما أوضح رئيس الجامعة، أن من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين السمعة الدولية لجامعة القاهرة، إطلاق أكبر مشروع لتطوير العقل المصري وفق قيم ومباديء الحداثة والعقلانية النقدية، وتطبيق مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال، وإصدار وثيقة التنوير وإنشاء مجلس الثقافة والتنوير، وطرح خطاب ديني جديد، والربط بين الإصلاح الديني والتنمية الاقتصادية.

واستطاعت جامعة القاهرة خلال العامين الماضيين الاحتفاظ بالصدارة على الجامعات المصرية، والتقدم على جامعات عالمية كبيرة في 9 تصنيفات، حيث تقدمت الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل 301 إلى 400 جامعة عالميا في تصنيف «شنغهاي» 2019، وأحرزت تقدمًا كبيرًا في تصنيف كيو إس (QS) البريطاني للتخصصات عام 2019 بنسبة تقدم أكثر من 110%، كما احتلت المركز 341 عالميا، في التصنيف الهولندي «ليدن Leiden» ونشرت 7406 بحوثًا دولية، منهم 5749 بحثا بالمشاركة مع الجامعات العالمية.