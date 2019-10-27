شكرا لقرائتكم خبر عن تشمل 24 تخصصا.. الصحة تبدأ تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالزمالة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، مؤتمرًا صحفيًا، الأحد، داخل ديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

ونوّهت «زايد» بحسب بيان، الأحد، إلى أن جميع الأطباء سيلتحقون بالزمالة المصرية بعد تخرجهم، بحيث يقضي الطبيب المتخصص في أي من التخصصات الـ24 المتاحة في الزمالة 5 سنوات، و3 سنوات لطبيب الأسرة، مضيفة أن ما يقرب من نصف الدفعة الأولى سيكون لمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأعلنت وزيرة الصحة، تشغيل الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالزمالة المصرية، في 24 تخصصا طبيا، بدءا من عصر الاثنين، 28 أكتوبر، مشيرة إلى أن أول دفعة ستستوعب 832 طبيب بإجمالي 100% من الخريجين.

وكشفت «زايد» عن فتح باب التقدم لحوالي 200 بعثة تدريبية في جامعة هارفارد بأمريكا للأطباء من الحاصلين على الزمالة والدكتوراه، وذلك في إطار إعداد مدربين لتدريب زملائهم في مصر.

وأضافت «زايد» أنه متاح للملتحقين بالزمالة تغيير التخصص مع بداية الحركة التالية، مشيرة إلى أن مصطلح التكليف انتهى وأصبح يطلق عليه مسمى طبيب مكلف متدرب في الزمالة المصرية، لافتة إلى أن الالتحاق بالزمالة سيكون في إحدى المستشفيات المعتمدة للتدريب في أقرب مكان للتكليف.

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وأكدت «زايد» أن الطبيب بعد التحاقه بالزمالة سيقضي 9 أشهر كل عام في المستشفى المكلف بها، و3 أشهر في وحدة صحية، وذلك لتلافي ما كان يحدث سابقا بإرسال الطبيب إلى الوحدة الصحية دون الحصول على أي مستوى من الخبرة والتدريب.

وقالت «زايد» إن الطبيب الذي لن يرغب في الحصول على تخصص من التخصصات الـ24 في الزمالة سيعتبر من أطباء الأسرة، ولن يكون مسماه طبيب ممارس عام، وسيقضي 9 أشهر من كل عام خلال سنوات الزمالة في الوحدة الصحية، و3 أشهر فقط في المستشفيات.

عقدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأحد 27 أكتوبر، في ديوان عام الوزارة؛ للإعلان عن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني.

وأوضحت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي أن أطباء التخصصات الملحة التي تشمل التخدير والرعاية المركزة سيقضون 100% من مدة الزمالة في مستشفياتهم ولن يكلفوا في وحدات صحية.

وأضافت أن الأطباء الحاصلين على تقدير مقبول عند التخرج سيقضون سنة إضافية في الزمالة وسيتم خلال هذه السنة تأهيلهم لدراسة مواد الزمالة.

وأكدت الوزيرة أنها تتواصل بشكل دائم مع نقيب الأطباء د.حسين خيري، بشأن تطوير منظومة التعليم الطبي، والذي أبدى موافقته وتأييده الكامل لخطة الوزارة لتطوير المهنة، مؤكدا أن النقابة أبدا لن تقف في طريق الارتقاء بقدرات ومهارات الطبيب المصري.

وكشفت الوزيرة عن انتهاء قانون تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء في المستشفيات، وتم مناقشته مع لجنة الصحة بمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على البرلمان في لجنة عامة، وقريبا سيتم عقد لقاء مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للتوافق على جميع التفاصيل.