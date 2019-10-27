فيديو.. منشآت الحماية من السيول فى جنوب سيناء تجمع 5 ملايين متر مكعب مياه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حجزت منشآت الحماية من السيول أمام السدود والبحيرات فى وادى وتير بمحافظة جنوب سيناء 5 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار التى سقطت الاسبوع الماضى . وأعلن المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى أن جميع السدود والبحيرات فى محافظة جنوب سيناء مهيأة تماما لاستقبال موسم السيول هذا العام. Advertisements وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه جارى الاستعداد لتنفيذ المرحلة الثانية لحماية طابا وكذلك حماية منطقة الترابين بمدينة نوبيع وأيضا حماية مدينة طور سيناء وحماية رأس سدر، بإجمالى مبالغ تقدر بحوالي 600 مليون جنيه تقريبا على عامين ماليين وذلك بتنفيذ مجموعة من السدود والبحيرات الصناعية والحواجز والقنوات. وأوضح سركيس أن الأعمال التى سوف بتم تنفيذها بمدينة الطور بجنوب سيناء سوف تحمى جميع المنشآت بالمدينة وخطوط البترول والكهرباء والطريق الجديد شرم الشيخ النفق وجامعة الملك سليمان بمدينة الطور والمنطقة الصناعية وإسكان الشباب وأراضى ومنازل التجمعات التنموية بطور سيناء.

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