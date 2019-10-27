شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الثامن عشر لطب وجراحة العيون والان مع تفاصيل الخبر
تناول المؤتمر خلال فعالياته عدد من المحاضرات العلمية التى تستعرض أحدث الطرق والتطورات العلاجية فى مجال طب وجراحات العيون ، وعدد من الجلسات العلمية منها علاج أمراض القزحية واخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لهذا المرض الخطير ، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة والمهارات الجراحية المتقدمة فى الفروع العلاجية الاخرى باستخدام احدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة ، و تبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج .
كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية لشباب الاطباء والاخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي علي نماذج العمليات واجهزة الفحص المختلفة ، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان .
وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر ومستشار الرمد بالقوات المسلحة ، أشار فيها إلى الدعم الذى تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالانشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة ، بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى .
حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب وجراحات العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية
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