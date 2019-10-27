شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الثامن عشر لطب وجراحة العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوى الثامن عشر ، لقسم طب وجراحة العيون بالتعاون مع جمعية الرمد المصرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين في مجال طب وجراحة العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية .

تناول المؤتمر خلال فعالياته عدد من المحاضرات العلمية التى تستعرض أحدث الطرق والتطورات العلاجية فى مجال طب وجراحات العيون ، وعدد من الجلسات العلمية منها علاج أمراض القزحية واخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لهذا المرض الخطير ، بالإضافة لمناقشة الحالات الطبية المعقدة والمهارات الجراحية المتقدمة فى الفروع العلاجية الاخرى باستخدام احدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة ، و تبادل الخبرات ومناقشة الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج .

كما عقد على هامش المؤتمر عدد من الدورات التدريبية لشباب الاطباء والاخصائيين والاستشاريين مع التدريب العملي علي نماذج العمليات واجهزة الفحص المختلفة ، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة والجامعات ووزارة الصحة والسكان .

وقد بدأت الجلسة الإفتتاحية بكلمة رئيس المؤتمر ومستشار الرمد بالقوات المسلحة ، أشار فيها إلى الدعم الذى تولية القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والاهتمام بالانشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع كبري المؤسسات العلمية والهيئات الطبية المتخصصة ، بما ينعكس بشكل إيجابي على تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصرى .

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حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال طب وجراحات العيون بالقوات المسلحة والجامعات المصرية