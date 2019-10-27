الأوقاف: حياة النبى نموذج تطبيقى لصحيح الإسلام.. موضوع خطبة الجمعة القادمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتعقد وزارة الأوقاف ندوة بعد صلاة العشاء يوم الثلاثاء المقبل، بعنوان: "حديث القرآن عن النبى - صلى الله عليه وسلم - فى مسجد السيدة زينب (رضى الله عنها)، بمحافظة القاهرة.

يشارك فى الندوة الدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن، والشيخ محمد أبو بكر إمام وخطيب مسجد السيدة زينب، والشيخ حازم جلال القيادى الدعوى بوزارة الأوقاف.