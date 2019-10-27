شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: موقع الكترونى لتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بالزمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة، تشغيل الموقع الإلكترونى لتلقى طلبات الراغبين في الالتحاق بالزمالة المصرية، فى 24 تخصص طبى، بدء من عصر غد الإثنين 28 أكتوبر، مشيرة إلى أن أول دفعة ستستوعب 832 طبيب بإجمالي 100% من الخريجين.

وقالت وزارة الصحة إن الطبيب الذي لن يرغب في الحصول على تخصص من التخصصات الــ 24 فى الزمالة سيعتبر من أطباء الأسرة، ولن يكون مسماه طبيب ممارس عام، وسيقضى 9 أشهر من كل عام خلال سنوات الزمالة فى الوحدة الصحية، و3 أشهر فقط في المستشفيات.

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وأوضحت الوزارة ، أن أطباء التخصصات الملحة التى تشمل التخدير والرعاية المركزة سيقضون 100% من مدة الزمالة فى مستشفياتهم ولن يكلفوا فى وحدات صحية وأضافت أن الأطباء الحاصلين على تقدير مقبول عند التخرج سيقضون سنة إضافية فى الزمالة وسيتم خلال هذه السنة تأهيلهم لدراسة مواد الزمالة.