شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح فى الانتخابات الكلية لنادى القضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادى القضاة، برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، باب تلقى طلبات الترشح، ومن المتوقع أن تعلن اللجنة القائمة الأولية للمرشحين خلال الساعات المقبلة، حيث يبدأ بعد ذلك تقديم الطعون والاعتراضات إلى اللجنة بعد إعلان قوائم المرشحين.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات هى المعنية بكافة خطوات ومراحل هذه الانتخابات وإدارتها، وهى صاحبة القرار فى أى إجراء، وذلك بداية من تلقى أوراق الترشح ومرورا بتلقى الطعون والاعتراضات على المرشحين والفصل فيها، ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وبدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وقبل بدء عملية الاقتراع تحدد اللجنة القواعد المتعلقة بعملية التصويت، والتى من بينها التأكيد على أن التصويت يكون بكارنيه النادى أو البطاقة الشخصية، وكذا تحدد مواعيد الاقتراع، ساعة بدايته وانتهائه، ولها أن تمد عملية الاقتراع لساعة أو اثنين بعد الموعد المحدد لانتهائه.

وتجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، بعد أن انتهت المدة القانونية لوجود المجلس الحالى والذى يترأسه المستشار محمد عبد المحسن، والمحددة فى اللائحة الداخلية للنادى، حيث كان مجلس الإدارة قد أعلن رسميا عن مواعيد الانتخابات فى 10 أكتوبر الجارى.

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وتجرى الانتخابات على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.