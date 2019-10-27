شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حملات بالقاهرة لعزل وتغطية أسلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت عدد كبير من أحياء القاهرة عدة حملات لتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة بأعمدة الإنارة، بالتزامن مع تساقط الأمطار وتقلب الأحوال الجوية، حرصا على سلامة وحياة المارة من خطر الصعق بالكهرباء.

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جميع رؤساء الأحياء ونواب المحافظ ومسئولى الإنارة بالأحياء والإنارة المركزية بالمرور اليومى والدورى المستمر حتى انتهاء فصل الشتاء، على أعمدة الإنارة والأسلاك المكشوفة والكابلات المكشوفة وعزلها وتغطيتها.

وأخطرت محافظة القاهرة شركات الكهرباء لدفن كابلات الضغط العالى ومراجعة أكشاك الكهرباء ودفن الكابلات، كما تم إخطار نواب المحافظ بمتابعة تنفيذ تلك التعليمات.

وخصصت محافظة القاهرة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أى عوائق تواجه المواطنين وسط تغير الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، كما تم تشغيل غرف عمليات تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين بكافة الأحياء، عن أماكن تجمعات المياه لشفطها.

وخصصت محافظة القاهرة أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى بالقاهرة.

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