شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المتقدمين على رئاسة نادى القضاة لـ5 مرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار شادى شلبى بمحكمة استئناف الإسكندرية، بأوراق ترشحه على مقعد رئيس نادى القضاة، ليرتفع بذلك عدد المرشحين على رئاسة النادى إلى 5 مرشحين، حيث سبقه كلا من المستشارين، محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف ، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وتغلق فى الخامسة مساء اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة باب الترشح ، حيث تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، بعد أن انتهت المدة القانونية لوجود المجلس الحالى والذى يترأسه المستشار محمد عبد المحسن، والمحددة فى اللائحة الداخلية للنادى، حيث كان مجلس الإدارة قد أعلن رسميا عن مواعيد الانتخابات فى 10 أكتوبر الجارى.

وتكون الانتخابات كلية على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

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