شكرا لقرائتكم خبر عن معهد ناصر: نستقبل 5 آلاف مريض يوميا ولم نوقف إرسال قرارات العلاج للمجالس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حازم الفيل، مدير معهد ناصر أن ما أثير حول وقف إرسال قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى المجالس الطبية المتخصصة غير صحيح وعار تاماما من الصحة ويتم إرسال جميع القرارات العاجلة والخاصة بمرضى الأورام وأمراض الدم بشكل عاجل.

وأضاف مدير معهد ناصر فى بيان اليوم أنه فى ظل الظروف السيئة للطقس على مدار الأيام الماضية حدثت بعض القصور فى شبكة الانترنت الأمر الذى أدى إلى صعوبة إرسال باقى اللجان غير العاجلة والخاصة بالعيادات الخارجية عن طريق الشبكة.

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وتابع: تم إصدار التعليمات للمختصين بالمعهد باتخاذ ما يلزم من سحب تلك اللجان على فلاش ميمورى والذهاب بها عن طريق الموظف المختص إلى المجالس الطبية بمدينه نصر لرفع القرارات على الشبكة من داخل المجالس الطبية المتخصصة وهذا ما تم بالفعل .

وتابع : تم فعليا رفع 952 قرار على الشبكة فى حينه علماً بأن إجمالى القرارات التى تم إرسالها من معهد ناصر إلى المجالس الطبية المتخصصه خلال شهر أكتوبر وحتى الأن قد بلغت 6496 قرار

وقال: يتردد على المعهد يوميا أعداد كبيرة من المرضى من مختلف أنحاء الجمهورية نظراً لما يتمتع به المعهد من سمعة طيبة و جودة فى الخدمة حيث يتردد على المعهد ما يزيد عن 5000 مريض يوميا من مصريين وأجانب لتلقى الخدمة الطبية وفقا لأحدث المعايير والبرتوكولات العلاجية العلاج العالمية وتحت إشراف نخبة من أفضل أساتذة واستشارى الطب فى مصر.