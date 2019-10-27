شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إطلاق 4 دورات تأهيلية متتالية لـ 560 إماما جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح البرنامج التأهيلى "المستوى الأول" بالإدارة العامة لمراكز التدريب بمسجد النور بالعباسية، فى إطار خطة وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا، ومنهجها في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة اليوم الأحد.

وضم هذا البرنامج 140 إماما من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية يقوم بتدريبهم وتأهيلهم على الفكر الوسطي وسماحة الإسلام وحماية الأوطان نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين.

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جدير بالذكر أن الوزير اعتمد أربع دورات تدريبية متتالية تشمل 560 إمامًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وتنظم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والهيئة الوطنية للإعلام عددًا من الدورات المتخصصة فى هذا المجال حيث تشمل الدورة الدفعة الأولى من المرشحين ومواعيد المقابلة، فى إطار سعى وزارة الأوقاف لتأهيل وتدريب الأئمة على مهارات التحدث الإعلامى والتواصل المجتمعى.