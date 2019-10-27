القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بقيادة الجيش الثانى الميدانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار تنمية الوعى الوطنى للأجيال القادمة وانطلاقًا من الدور الاجتماعى والثقافى للقوات المسلحة، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة احتفالية فنية لطلبة الطلائع من مختلف محافظات الجمهورية وذلك بقيادة الجيش الثانى الميدانى، والتى تأتى بالتزامن مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.

بدأت وقائع الاحتفالية بكلمة قائد الجيش الثانى الميدانى نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لشباب الطلائع المشاركين بالاحتفالية، والتى تتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن الجيش الثانى الميدانى ودورة فى حرب أكتوبر المجيدة بالإضافة إلى جهود التنمية الشاملة ومكافحة الإرهاب بشمال سيناء، كما تم تنفيذ فقرات غنائية واستعراضية قدمها مجموعة من طلاب الإدارة المركزية للطلائع والتى جسدت فرحة الشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر والملاحم البطولية خلال معارك العزة والكرامة ‪. كما ألقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كلمة أعرب خلالها عن مدى فخر الشباب المصرى بالدور العظيم والأداء المشرف للقوات المسلحة المصرية فى محاربة الإرهاب واقتلاع جذوره، بالإضافة إلى مساهمتها بالتعاون مع مختلف قطاعات المجتمع فى إقامة المشروعات التنموية العملاقة . Advertisements وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة لترسيخ قيم الولاء والانتماء وغرس روح الوطنية لدى أبناء وشباب الوطن من مختلف الأعمار باعتبارهم أمل مصر وسواعدها للعبور لمستقبل أفضل . وفى نهاية الاحتفالية قام وزير الشباب والرياضة يرافقه قائد الجيش الثانى الميدانى وقائد قوات الدفاع الشعبى بتكريم عدد من طلاب الطلائع وعدد من المشاركين فى الاحتفالية ‪. وشارك فى الاحتفالية أعضاء من الهيئة العامة لتعليم الكبار والمجلس القومى لشئون الإعاقة وعدد من نزلاء دور الأيتام بمحافظة الإسماعلية وعدد من طلبة جامعة قناة السويس وعدد من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى.

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