شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم ندوة بعنوان "الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنمية الوعى القومى، نظمت هيئة البحوث العسكرية ندوة إستراتيجية، تحت عنوان "الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة ارتباطا بتنامى العلاقات المصرية الإفريقية" والتى تتزامن مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة .

بدأت الندوة بكلمة رئيس هيئة البحوث العسكرية بالإنابة أكد خلالها حرص القوات المسلحة الدائم على تناول كافة الموضوعات الاستراتيجية بالبحث والدراسة للوصول إلى أعلى درجات الوعى القومى والمجتمعى ومناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً .

واشتملت الندوة على ثلاث جلسات علمية ناقشت 12 ورقة بحثية قدمها عدد من أساتذة العلوم السياسية والبحوث الاجتماعية والجنائية والمحللين والخبراء الإستراتيجيين، وتناولت الجلسة العلمية الأولى مناقشة العلاقات المصرية الإفريقية فى المجال السياسى والاقتصادى والاجتماعى والإعلامى والعسكرى والأمنى .

وناقشت الجلسة الثانية مجالات التنمية المستدامة المستهدفة مع إفريقيا فى كلا من المجال الاقتصادى والسياسى والاجتماعى والإعلامى والعسكرى والأمنى .

كما خلصت الندوة فى الجلسة الثالثة إلى طرح العديد من الإستراتيجيات القومية للتنمية الإفريقية المستدامة فى كل المجالات وقدمت العديد من التوصيات عن التنمية المستدامة إفريقيا ً بالتنسيق والتعاون بين كافة المؤسسات المعنية بالدولة، وطرح نتائج الندوة العلمية لتكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

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وتناولت جلسات الندوة دراسة أهداف التنمية المستدامة المستهدفة للقارة الإفريقية من خلال تعزيز قدرات الدولة الوطنية ودفع عجلة التنمية المستدامة من أجل تطوير مجتمعاتها وتوفير فرص العمل وتمهيد السبيل للوصول بالقارة إلى مرحلة التقدم والازدهار وذلك بعلاج جذور المشكلات الإفريقية ولاسيما أزمات النازحين والمهاجرين واللاجئين مع مكافحة الإرهاب والفساد .

وتعرضت الندوة لوضع تصور منطقى قابل للتطبيق لملامح الأستراتيجية القومية والإستراتيجيات التخصصية للتنمية المستدامة فى كافة مجالات قوى الدولة الشاملة ارتباطاً بتنامى علاقات الشراكة المصرية والأفريقية

فى إطار أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا للتنمية المستدامة 2063.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح الدين مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها للمشاركين تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، موجهاً الشكر للقائمين على إعداد الورقات البحثية المقدمة خلال وقائع الندوة، مشيداً بما توصلت إليه من نتائج وتوصيات فى مجال التنمية المستدامة مع إفريقيا .

حضر وقائع الندوة عدد من قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة المدنية وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة وأساتذة الجامعات والملحقين العسكريين بمصر وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية والشرطة والجامعات المصرية.